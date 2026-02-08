Il primo messaggio dopo l’incidente da parte del padre spirituale del Torino, Don Robella: ecco le sue parole

Arriva dal CTO un videomessaggio che rassicura sulle condizioni di salute di Don Robella, padre spirituale del Torino, ricoverato a seguito di un bruttissimo incidente avvenuto lo scorso 6 novembre. Don Robella per la prima volta ha fatto risentire la sua voce dopo il brutto incidente avvenuto sull’autostrada A6.

“Finalmente dopo 3 mesi – così Don Robella – riesco a mandarvi un saluto. La botta è stata interessante, ma sono in fase di ripresa e di miglioramento. So che avete mosso mari e monti in preghiera ed è servito, mi ha aiutato tanto e voglio ringraziarvi. E’ stato un dono e il segnale di un amore grande, non vedo l’ora di riabbracciarvi, un bacio grande a tutti“.