Il cappellano del Torino è stato coinvolto in un incidente stradale sulla A6, a un chilometro e mezzo da Torino: è stato trasportato in elicottero al Cto

Sono gravi le condizioni di Don Riccardo Robella, il cappellano del Torino, padre spirituale granata, coinvolto in un incidente nella notte, sulla A6. Il sacerdote stava rientrando da un incontro col il Toro Club Mondovì e a un chilometro e mezzo da Torino è stato coinvolto in un incidente stradale. La sua auto è stata tamponata da un’altra che sembra arrivasse ad elevata velocità: la vettura si è ribaltata e Don Robella è rimasto incastrato, perdendo coscienza.