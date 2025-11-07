Il tecnico degli azzurri ha rivelato quelli che saranno i giocatori che prenderanno parte ai prossimi impegni con la nazionale
Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha da poco rivelato quelli che saranno i giocatori che prenderanno parte alle prossime sfide con gli azzurri.
L’Italia scenderà prossimamente in campo contro la Moldavia e la Norvegia, rispettivamente il 13 e il 16 novembre. Tra i convocati di Gattuso non ci sarà però nessun giocatore del Torino. I granata rimarranno quindi in Piemonte e cercheranno di sfruttare al meglio la pausa per continuare ad allenarsi e farsi poi trovare pronti per la ripresa del campionato.
I convocati di Gattuso
PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
cairetto insorgi ! non è possibile che nessuno degli svariati fenomeni italiani del tuo squadrone venga convocato ! invece di blaterare di rigorini imbeccato da un arbitro di quarta categoria, chiedi spiegazioni !
ma che vada a caxare gattuso la nazionale e chi tifa per sta federazione mafiosa
Uuuu come rode al cairota che il presunto fenomeno casedei, detto anche il fantasma di Ravenna, venga sgagato dal grande Ringhio!!
Uh come gioisce il tordo gobbo (in versione Tordoclone Kawanazgul) alla notizia che il giocatore granata Casadei e’ stato ignorato da Gattuso (quello che, giova ricordare ancora una volta, a Firenze venne cacciato ancora prima di iniziare perche’ voleva fare comprare solo i bidoni del suo procuratore). E, naturalmente, secondo… Leggi il resto »
Federazione mafiosa??? Mica è colpa della federazione se il tuo presidente non vale e non conta un caxxo. Inizia a prendertela con il vero responsabile.
Uuuu come rode al cairotino che il presunto fenomeno casedei, detto anche il fantasma di Ravenna, venga scagato dal grande Ringhio!! Adoro vedervi così.