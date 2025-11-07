Il tecnico degli azzurri ha rivelato quelli che saranno i giocatori che prenderanno parte ai prossimi impegni con la nazionale

Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha da poco rivelato quelli che saranno i giocatori che prenderanno parte alle prossime sfide con gli azzurri.

L’Italia scenderà prossimamente in campo contro la Moldavia e la Norvegia, rispettivamente il 13 e il 16 novembre. Tra i convocati di Gattuso non ci sarà però nessun giocatore del Torino. I granata rimarranno quindi in Piemonte e cercheranno di sfruttare al meglio la pausa per continuare ad allenarsi e farsi poi trovare pronti per la ripresa del campionato.

I convocati di Gattuso

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).