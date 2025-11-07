Diversi ballottaggi a centrocampo in vista del derby della Mole di domani: ecco chi è in lotta per un posto da titolare

Il derby della Mole è sempre più vicino e i dubbi di formazione non mancano, a centrocampo Baroni dovrà scogliere qualche dubbio che riguarda tra tutti Kristjan Asllani. Casadei dopo la prova convincente di Bologna, ha commesso un passo indietro contro il Pisa risultando meno brillante e causando un rigore (molto dubbio), tuttavia dovrebbe essere negli 11 titolari contro la Juventus. Stesso discorso vale per Nikola Vlasic che nonostante l’opaca prova contro il Pisa dovrebbe partire dall’inizio.

Ilic e Asllani per una maglia da titolare

Il ballottaggio che a oggi sembrerebbe più aperto è quello tra il numero 8 e il numero 32, un confronto a cui nessuno poteva pensare fino a qualche tempo fa, in virtù delle condizioni del serbo e dell’importanza di Asllani. Tuttavia il calo di condizione del centrocampista albanese, anche a causa dei tanti minuti giocati in relazione a quelli nelle stagioni passate, ha rilanciato Ivan Ilic che da due partite è diventato titolare a suo discapito. Kristjan Asllani che è un regista, è stato adattato in un centrocampo a due, senza di fatto emergere in particolar modo nel gioco di Baroni e perdendo per ora il posto da titolare.

Impiegati nello stesso ruolo ma con caratteristiche diverse

Se Asllani ha nel sangue il ruolo di regista e quindi dirigere la manovra della squadra e dettare i tempi di gioco, Ilic è un centrocampista con caratteristiche molto più diverse e offensive che da perciò altre soluzioni a Baroni. Dal canto suo il centrocampista albanese può dare un altro tipo di garanzie ,anche a partita in corso, che nella gestione del pallone potrebbero risultare importanti. Il dubbio su chi giocherà dall’inizio probabilmente verrà sciolto solo a ridosso della partita, anche se ad oggi Ilic sembra essere ancora il favorito.