I granata faticano a segnare all’Allianz Stadium: da quando è stato inaugurato il Torino non ha raggiunto la doppia cifra

Il derby della Mole è da sempre carico di adrenalina e nonostante una vittoria assente da più di 10 anni, i tifosi granata continuano a vivere questa partita con le stesse emozioni di allora, animando una sfida che di per sé sembra ormai aver poco di entusiasmante. Oltre a ciò per i granata si presenta un altro ostacolo, e si chiama Allianz Stadium: dal 2011 ad oggi il Torino ha siglato 9 gol in 15 partite tra Coppa Italia e Campionato, senza mai vincere.

Il primo gol che interruppe il digiuno nel derby

Il primo gol all’Allianz Stadium risale al 30 novembre 2014, ed è quello di Bruno Peres, una prodezza scolpita nella mente dei tifosi granata che interruppe un digiuno del Torino nel derby, che andava avanti dal 2002. Tutto ci si aspettava meno che un gol del genere per rompere il tabù nel derby, un “cost to cost” impressionante del terzino che una volta partito palla al piede dalla propria area di rigore, ha scagliato in rete il gol dell’1-1. Il momentaneo pareggio è durato 70 minuti, poi il gol vittoria nei minuti finali di Andrea Pirlo vanificò la meraviglia di Peres.

L’ultimo gol allo Stadium

L’ultimo gol all’Allianz Stadium risale invece al 28 febbraio 2023, il Toro di Ivan Juric va due volte in vantaggio, prima con il tap-in vincente di Yann Karamoh poco dopo l’inizio della gara e poi con Sanabria sul finale del primo tempo. La Juventus riprenderà la partita già di fatto nel primo tempo pareggiando i conti nei minuti di recupero con Danilo, per poi completare la rimonta nel secondo con i gol dell’ex Bremer e Rabiot.