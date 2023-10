In vista del derby contro la Juventus, un elenco dei tre errori arbitrali più clamorosi ai danni del Torino allo Stadium

Si è entrati in una delle settimane più calde dell’anno a Torino. E no, non si parla di meteorologia. È la settimana del derby tra granata e Juventus, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. In vista della sfida, tanti saranno i temi evocati, e tra questi anche quelli degli errori arbitrali che più negli ultimi anni hanno penalizzato il Toro. In questo senso, ecco una top 3.

Il fallo di Pirlo su El Kaddouri non sanzionato

Bisogna fare un passo indietro alla stagione 2013/2014 per rievocare un errore incredibile commesso dalla squadra arbitrale. È il febbraio 2014 e si gioca il derby in quello che ancora era definito “Juventus Stadium”. Un’epoca calcistica totalmente differente, in cui il Var non era neppure stato ideato. E questo, probabilmente, causò l’errore di Rizzoli, arbitro di quella partita. In quel caso, infatti, il direttore di gara non si rese conto di un contatto evidente tra Pirlo e El Kaddouri all’interno dell’area di rigore bianconera. Fallo non sanzionato e proteste da parte dei granata, che persero poi 1-0 quella partita.

L’espulsione di Acquah

A tre stagioni più tardi risale un altro grande errore, quello nei confronti di Acquah. In questo caso il derby era in programma nella 35ª giornata della Serie A 2016/2017, e ad arbitrare era Valeri. Il centrocampista venne mandato fuori dal campo per un doppio giallo, di cui il secondo era però inesistente. L’episodio riguardava un intervento molto scomposto ai danni di Mandzukic, che non venne però mai toccato. Acquah, nonostante fosse intervenuto sul pallone, venne espulso, con Mihajlovic che andò su tutte le furie.

Il gol irregolare di Mandzukic

Nella stagione seguente, in Coppa Italia, un altro episodio molto dubbio penalizzò i granata. Qui la situazione era ben diversa, con il Var che era stato introdotto e l’arbitro Doveri che commise un errore ancor più grave. Anche qui la situazione riguardavq Acquah e Mandzukic, ma in modo indiretto. La Juventus, infatti, segnò con il croato dopo un intervento di Khedira sul centrocampista del Torino. Inizialmente, preso alla sprovvista, il direttore di gara non intervenne. Richiamato al Var, però, decise di confermare la scelta di non considerare fallo l’intervento del tedesco, rendendo più evidente l’errore di valutazione.