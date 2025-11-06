Toro.it

Juventus-Torino in tv e in streaming: come vedere la partita in programma sabato 8 novembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium

Manca sempre meno a Juventus-Torino, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A che si disputerà all’Allianz Stadium sabato 8 novembre alle ore 18:00. Una partita importante per i granata per dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi. Ma dove vedere il match? Sarà Dazn a trasmettere in esclusiva la partita, per assistere alla quale sarà necessario aver sovrascritto un abbonamento e aver scaricato l’applicazione.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen on the ground prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC. The match ended 0-0 tie.
