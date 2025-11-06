Il tecnico granata non ha mai vinto contro quello Juventino e nella prossima sfida Baroni tenterà di invertire questa tendenza

Il derby della Mole è una sfida che presenta diversi duelli al suo interno. Quando si incontrano Torino e Juventus ogni membro della squadra tenta di dare il massimo per imporsi sui diretti rivali.

Tra i vari duelli che potremmo assistere in campo, anche il confronto tra Baroni e Spalletti sarà uno dei nodi cruciali che potrebbero influire in modo determinante l’esito dell’incontro. I due tecnici si rincontreranno da avversari dopo l’ultima sfida del 2023, che ha visto il successo dell’allenatore bianconero al termine dei 90 minuti.

Il bilancio tra Baroni e Spalletti

Baroni e Spalletti hanno dalla loro parte una ricca carriera da allenatori, ma il prossimo confronto tra i due mister sarà solamente il quinto della loro storia. I tecnici si sono incontrati per la prima volta nell’ottobre del 2017, quando Baroni era alla guida del Benevento, mentre Spalletti era il tecnico dell’Inter. In quell’occasione i nerazzurri hanno rispettato il pronostico iniziale riuscendo a imporsi con il risultato di 2-1 sugli avversari. Solamente nella stagione 2018/2019 i due allenatori hanno avuto la possibilità di sfidarsi di nuovo in una delle ultime giornate di campionato. Baroni ha ospitato con il suo Frosinone l’Inter di Spalletti, ma anche in quell’occasione, i nerazzurri sono usciti vittoriosi con il risultato di 3-1.

L’ultimo precedente in Serie A

Il primo risultato utile conquistato da Baroni contro Spalletti è stato in occasione del pareggio per 1-1 tra Napoli e Lecce. L’incontro risale alle prime giornate della stagione 2022/2023, e sempre in quella stessa annata, i due tecnici si sono affrontati nel girone di ritorno. Lecce e Napoli si sono rincontrati nell’aprile del 2023, ma come da pronostico, il Napoli è riuscito a imporsi sui padroni di casa con il risultato di 1-2. L’incontro rimane l’ultimo precedente tra i due allenatori, e sabato i due tecnici torneranno nuovamente a sfidarsi dopo più di due anni dall’ultima volta.