Il centrocampista granata è stato tra i protagonisti nella vittoria di oggi dell’Italia U17 per 4-0 contro la Bolivia

L’Italia Under 17 dopo la vittoria all’esordio contro il Qatar, Nazionale ospitante del mondiale, ne colleziona un’altra contro la Bolivia imponendosi con un netto 4-0. La partita del gruppo A che ha avuto inizio alle 13.30, porta gli Azzurrini in testa a punteggio pieno e qualificati ai sedicesimi di finale, anche grazie all’ottima prestazione di Andrea Luongo. Il centrocampista granata partito titolare anche contro il Qatar, si è reso protagonista durante la partita odierna con un assist che ha permesso di portare momentaneamente la squadra di Fava sul 2-0. Luongo è andato anche vicinissimo al gol con un potente tiro nei minuti finali della gara, sventato di testa sulla linea di porta da un difensore boliviano. Il prossimo impegno della Nazionale italiana Under 17 sarà domenica 9 novembre contro il Sudafrica.