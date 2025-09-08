Dopo l’affermazione con l’U17 granata, il classe 2008 sta trascinando l’Italia U18: la Primavera può essere un altro trampolino

Il Torino sta scoprendo il talento di Andrea Luongo. Il giovane attaccante è diventato in pianta stabile un giocatore della Primavera granata. Al termine della scorsa stagione, infatti, il classe 2008 è stato promosso dall’Under 17 alla formazione di Fioratti.

Un salto di qualità importante, una promozione a tutti gli effetti per l’attaccante campano, che ha lasciato la sua regione giovanissimo per inseguire un sogno. Il (tanto) lavoro sta ripagando Luongo che, oltre al Toro, sta diventando un perno della nazionale Under 18.

Dalle giovanili alla Primavera

Il percorso di Andrea Luongo va di pari passo alla crescita del sogno del ragazzo. Arrivato a Torino quando era poco più di un bambino, il classe 2008 si è consacrato con la scorsa ottima stagione in Under 17.

L’attaccante ha concluso l’anno con 25 presenze e 9 gol da seconda punta tra il campionato e la fase finale della categoria, conclusasi con la vittoria dello scudetto. L’Under 17 andava stretta a Luongo e la decisione in casa granata è stata semplice: Andrea merita il salto in Primavera. Nonostante un avvio di stagione complicato per i ragazzi di Fioratti, il giovane Luongo (il più piccolo della rosa con 17 anni) si sta mettendo in luce.

Il capitano dell’Italia Under 18

Andrea Luongo sta trovando la sua realizzazione personale anche con l’Italia. Il giovane talento granata, infatti, è stato convocato nell’Under 18 azzurra. L’attaccante ha anche indossato la fascia da capitano nel match contro la Corea del Sud e gli Emirati Arabi.

Luongo sta vivendo un periodo d’oro. Per i sacrifici e il talento, il ragazzo merita ogni chance. La classe c’è, la mentalità pure, tocca a Luongo confermarsi e scalare le gerarchie del Torino, in attesa di una chiamata in prima squadra.