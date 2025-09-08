I due difensori, impegnati con Guinea Equatoriale e Marocco, sono rimasti in campo per tutta la partita nei match di oggi

Ultimi giorni prima che riparta la Serie A, e anche oggi sono andate in scena delle sfide importanti in ottica nazionali. Sono stati due i calciatori impegnati, vale a dire Coco e Masina, in attesa della partita di stasera tra Bielorussia e Scozia che vedrà Adams scendere in campo.

Le partite di Coco e Masina

Minuti importanti nelle gambe per i due difensori granata, entrambi schierati titolari e lasciati in campo per 90′ dai rispettivi CT. La Guinea Equatoriale dell’ex Las Palmas non è riuscita a evitare la sconfitta contro la Tunisia, che con uno 0-1 ha ottenuto la qualificazione ai prossimi Mondiali. Sono arrivate delle conferme invece per Masina, che in una partita priva di grande importanza per il suo Marocco – che ha già staccato il pass per la Coppa del Mondo – è riuscito anche a mantenere la porta inviolata. Nelle prossime ore i due saranno già in viaggio, in modo da essere a disposizione di Baroni già tra domani e mercoledì.