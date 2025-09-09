Il reparto offensivo del Torino non risente della pausa nazionali. Quattro dei cinque attaccanti granata, infatti, sono rimasti al Filadelfia

Il Torino riparte dall’attacco. I granata non hanno segnato alcun gol nelle prime due giornate di campionato, terminate con la sconfitta per 5-0 contro l’Inter e il pareggio a reti inviolate con la Fiorentina. L’attacco deve sbloccarsi e Marco Baroni può sfruttare la pausa delle nazionali per sistemare il reparto.

Il gruppo attaccanti è al completo o quasi. Dei sei uomini d’attacco in rosa, l’unico non a disposizione è Adams, impegnato con la Scozia. Baroni deve sfruttare l’occasione per risolvere le problematiche del reparto e trovare i primi gol già nella prossima sfida contro la Roma.

L’attacco (quasi) al completo

Il Toro, dunque, si concentra sul reparto avanzato. Simeone, Zapata, Aboukhlal, Ngonge e Njie non sono stati convocati rispettivamente da Argentina, Colombia, Marocco, Belgio e Svezia. Un dispiacere per i giocatori, pronti ad aumentare il ritmo per tornare quanto prima in nazionale. La pausa favorisce gli attaccanti.

Ogni giocatore avrà modo di farsi trovare pronto all’importante partita del 14 settembre contro la Roma. All’Olimpico, i granata dovranno segnare i primi gol per non sprofondare in classifica. Le chiavi dell’attacco sono state affidate a Simeone, con l’argentino che sta vivendo il periodo di adattamento. I tempi, però, sono stretti e Baroni ha bisogno dei tre punti nel minor tempo possibile.

Aboukhlal insidia Ngonge, Simeone si guarda da Zapata

Nel nuovo attacco del Torino ci sono 3 volti nuovi. Zakaria Aboukhlal, Giovanni Simeone e Cyril Ngonge. Baroni predilige un gioco offensivo, basato sugli scatti in profondità. Aboukhlal è il giocatore ideale del “baronismo”, tuttavia il marocchino non ha ancora inciso.

Ngonge non si discosta troppo dal nuovo compagno. Il belga è stato uno degli acquisti più importanti del calciomercato del Toro e tanto i tifosi quanto Baroni si aspettano gol e assist dall’ex Napoli. Simeone è, attualmente, la punta titolare del Torino. L’allenatore ha scelto l’argentino come faro dell’attacco granata e Adams come suo sostituto. Attenzione, però, alla variabile Zapata. Nonostante gli zero minuti nelle prime due partite di campionato, il capitano sta tornando in forma. Il colombiano gode della stima di Baroni, una variabile che potrebbe giocare a sfavore di Simeone e che costringe l’argentino ad aumentare il ritmo in attacco. L’obiettivo è chiaro: il gol.