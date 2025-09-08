L’ultimo giorno di mercato ha portato al Torino Nkounkou: il terzino francese punta a insidiare Biraghi sin da subito

Un punto in due partite, neanche un gol segnato e cinque subiti: c’è tanto lavoro da fare per Baroni, che non può che aver giovato (almeno in parte) di questa sosta per le nazionali. Due settimane intere per dedicarsi solamente agli allenamenti, presentandosi ancor meglio ai suoi nuovi giocatori e permettendo agli ultimi arrivati di adattarsi agli schemi tattici. Su tutti, è finito al centro dell’attenzione Nkounkou, l’ultimo acquisto del mercato estivo che non ha avuto modo di presentarsi in campo ai nuovi tifosi. Il francese, prelevato dall’Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto, è arrivato per provare a togliere il posto da titolare a Biraghi e punta a insidiarlo sin da subito. L’ex capitano della Fiorentina è avvisato: deve migliorare il proprio rendimento se vuole continuare ad avere minutaggio assicurato.

Biraghi avvisato

La stagione di Biraghi non è iniziata nel migliore dei modi. Arrivato lo scorso gennaio con alte aspettative, il terzino non ha mai dato dimostrazione di essere un giocatore capace di far fare il salto di qualità alla squadra. Né a livello numerico (0 gol e 0 assist in 18 partite in maglia granata), né tantomeno dal punto di vista delle prestazioni: spesso il 33enne non solo non ha inciso, ma si è reso anche protagonista in negativo di alcune sconfitte del Toro. Qualcosa del genere si è vista anche a San Siro contro l’Inter, nella prima gara del nuovo campionato, quando il numero 34 è sembrato molto in difficoltà contro un avversario come Dumfries. Biraghi è poi parso un po’ in ripresa contro la Fiorentina, in una partita che lo ha visto però non andare mai oltre il “compitino”. E se nelle prime uscite se l’è potuto permettere, ora che è arrivato Nkounkou Baroni si aspetta da lui il massimo dell’impegno, oltre che prestazioni nettamente migliori. Il terzino francese scalpita infatti per strappargli la maglia da titolare, e in allenamento sta già dimostrando al tecnico di essere pronto.