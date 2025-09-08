La pausa nazionali priva Baroni di tre dei quattro difensori titolari. Senza Coco, Maripan e Masina, al Fila resta solo Ismajli

Il Torino fa i conti con la pausa nazionali. Se l’attacco è presente in blocco completo al Filadelfia, la difesa è stata smembrata. Quattro dei cinque difensori centrali a disposizione di Marco Baroni stanno vestendo la maglia della propria nazionale.

Un fattore che va a svantaggio dell’allenatore, viste le lacune messe in mostra dal reparto arretrato nelle prime due partite di campionato. Contro la Fiorentina la difesa ha dimostrato una solidità completamente venuta meno nella prima giornata di Serie A contro l’Inter. Il lavoro, però, è ancora tanto.

Ismajli l’unico difensore al Filadelfia

Al Filadelfia non ci sono difensori centrali. L’unico rimasto agli ordini di Baroni è Ardian Ismajli. La nota è positiva. L’albanese, infatti, rientra dall’infortunio muscolare rimediato nelle scorse settimane e ha bisogno di prepararsi al meglio per mettersi a disposizione di Baroni.

Come testimoniato dalle foto postate sui social dal Torino, l’ex Empoli è tornato a correre in campo. La riabilitazione, dunque, è terminata e l’allenatore ha un solido difensore su cui contare. L’altro centrale presente al centro sportivo è Saba Sazonov, escluso però dalla lista dei 25 giocatori granata a disposizione di Baroni in campionato.

Il rendimento dei centrali in nazionale

I difensori del Torino impegnati con la propria nazionale sono tre: Saul Coco, Guillermo Maripan e Adam Masina. I centrali stanno vestendo rispettivamente la maglia di Guinea Equatoriale, Cile e Marocco. L’ex Las Palmas è sceso in campo nel primo impegno dei suoi contro Sao Tome e Principe, rimediando anche un cartellino giallo.

Nella prossima gara, Coco affronterà la Tunisia nel match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Maripan, anche lui ammonito, non è riuscito a evitare la sconfitta del suo Cile per 3-0 contro il Brasile. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre, Maripan affronterà l’Uruguay di Israel. Masina ha giocato titolare nel match vinto dal suo Marocco per 5-0 contro il Niger. Oggi, 8 settembre, la nazionale nordafricana affronterà lo Zambia.