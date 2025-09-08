Domenica 21 settembre alle ore 15:00 il Torino ospiterà l’Atalanta. Ecco tutte le informazioni utili sui biglietti

Il Torino attende la fine della finestra delle nazionali per la ripresa del campionato. Domenica 21 settembre, alle ore 15:00, i granata ospiteranno l’Atalanta. La sfida avrà un sapore particolare. Ivan Juric, allenatore dei nerazzurri, tornerà nello stadio che è stato “casa sua” dal 2021 al 2024.

Il Toro di Baroni è alla ricerca della prima vittoria in Serie A. Dopo l’esordio horror con la sconfitta per 5-0 a San Siro contro l’Inter, i granata hanno dimostrato maggiore solidità difensiva nello 0-0 casalingo contro la Fiorentina. Al Torino, però, mancano ancora i gol. I granata, infatti, non hanno segnato alcuna rete nelle prime due giornate.

I biglietti di Torino-Atalanta: le info utili

Il Torino ha reso note le info utili per l’acquisto dei biglietti della sfida contro l’Atalanta. I tagliandi sono acquistabili sul sito ufficiale del club. In occasione del prossimo match, il Toro riserva ai giovani una promozione. Per i tifosi sarà possibile infatti portare allo stadio amici e parenti Under 20 e Under 14, con i giovani supporters che pagheranno il biglietto a partire da 10€ nei settori Distinti, Distinti Family e Tribuna.

Le migliori posizioni sono destinate agli abbonati. Per loro, i prezzi sono inferiori a 13€ a partita. Il Toro riserva ancora ai tifosi l’opportunità di abbonarsi a stagione in corso. Infine, sarà possibile utilizzare la card Cuore Granata, sottoscrivibile online su Viva Ticket al costo i 15€. La card, valida 10 anni, dà accesso alla prevendita di biglietti nei big match, alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale e tanti altri vantaggi con i partner di Torino FC.