L’attaccante senegalese, reduce da diverse stagioni negative, sta ritrovando il sorriso in Serbia con il Partizan

La sessione estiva di calciomercato ha letteralmente rivoluzionato la rosa del Torino, con tanti calciatori che sono arrivati e altrettanti che hanno salutato, tra prestiti e trasferimenti a titolo definitivo. Tra quelli a lasciare c’è stato anche Demba Seck, ormai da anni sempre in uscita e difficilmente piazzabile. Per il senegalese quest’estate si sono aperte le porte del campionato serbo, con il Partizan Belgrado che ha subito chiesto informazioni su di lui trovando a fine giugno un accordo con il Toro sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 400mila euro più bonus. Seck ha trovato così un nuovo posto in cui rilanciarsi, e finora la sua avventura non sta andando male.

Buona partenza per Seck

Tra Seck e il Toro, in particolar modo i tifosi, non c’è un bel feeling a causa delle passate vicende personali del ragazzo, motivo per cui la speranza di tutti è che il rapporto possa terminare in maniera definitiva il prima possibile. La stessa società dunque fa il tifo per lui in questa nuova esperienza serba, nella speranza che il suo rendimento possa spingere il Partizan a decidere di esercitare il riscatto da 400mila euro. E Seck, va detto, non ha iniziato male. Nonostante sia alla prima avventura fuori dall’Italia il classe 2001 si è subito ambientato a Belgrado, trovando un gruppo e un allenatore che lo apprezza. In poco tempo l’attaccante è diventato un titolare fisso per Blagojevic, risultando qualche volta anche decisivo. Nelle 10 partite fin qui giocate ha messo a referto 2 gol (i primi dopo quattro anni di astinenza) e 3 assist, impattando in maniera importante sul primo posto in classifica della squadra. In casa Toro tutti si augurano che possa continuare in questo modo, così da ufficializzare il suo addio a fine stagione e incassare circa mezzo milione di euro.