In questi mesi che precedono il mercato invernale Vagnati dovrà trovare un accordo per il rinnovo dei giocatori in scadenza

La sessione estiva di mercato si è appena conclusa, ma le trattative non finiscono mai. Ed ecco che, mentre la squadra si concentra sul lavoro di campo, Vagnati è già tornato a pensare al modo in cui sarà costruita la rosa in futuro. Al di là di tutte le situazioni legate ai prestiti – tanti – che la società ha sul groppone per questa stagione, bisogna fare i conti anche con i rinnovi, e di giocatori in scadenza nel giugno del 2026 ce ne sono eccome.

Tutti i giocatori in scadenza

Saranno mesi molto intensi per Davide Vagnati, che non potrà riposarsi neanche ora che è terminata la finestra estiva di calciomercato. Sono davvero tanti i giocatori con il futuro dubbio a far parte della rosa, e l’obiettivo del club è trovare una soluzione chiara il prima possibile. Va fatta però una distinzione importante, tra coloro i quali possono partire a zero la prossima estate e quelli il cui contratto prevede anche un’opzione di rinnovo automatica per un ulteriore anno. In questo caso, allora, Vagnati e la dirigenza tutta possono tirare un sospiro di sollievo.

Facendo un piccolo ritaglio sono solamente 4 i giocatori che in caso di mancato rinnovo potrebbero salutare, e si tratta di Tameze, Lazaro, Sazonov e Savva: tra questi il cipriota è certamente quello più importante da tenere anche in vista del futuro, mentre per gli altri tre molto dipende anche dalle richieste economiche che verranno fatte.

Occhio ai rinnovi automatici

Come detto, i 6 rimanenti presentano all’interno del contratto una clausola particolare, per cui il club può decidere autonomamente di prolungare per un’altra stagione. Questo permette dunque alla società di temporeggiare nelle trattative per il rinnovo, rinviando tutto al prossimo anno. In questo caso i diretti interessati sono Paleari, Maripan, Masina, Schuurs, Popa e Ilkhan, e non è detto che per tutti Cairo e Vagnati decidano di attivare l’opzione per il prolungamento. Ecco perché questa sarà una stagione in cui – tra prestiti e giocatori in scadenza – quasi tutti all’interno della rosa del Toro si trovano in discussione già a partire da adesso.