Lo Slovan Liberec ha reso noto di aver esercitato il diritto di riscatto a titolo definitivo di Ange N’Guessan

Ange N’Guessan saluta definitivamente il Torino. Lo Slovan Liberec ha reso noto di aver esercitato il diritto di riscatto a proprio favore, acquistando a titolo definitivo il difensore francese. N’Guessan si era trasferito nel club della Repubblica Ceca con la formula del prestito lo scorso 30 giugno.

Lo Slovan ha deciso di confermare in breve tempo N’Guessan, esercitando il diritto di riscatto a proprio favore dopo poco più di due mesi. Il francese ha già iniziato la sua avventura in Repubblica Ceca. Il classe 2003 ha raccolto 4 presenze nella Chance Liga.

Le parole di N’Guessan

“Ange N’Guessan è rimasto piacevolmente colpito dalla sua nuova esperienza. Il francese ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’annuncio dell’acquisto definitivo da parte dello Slovan Liberec. Ecco le parole del difensore:

“Sono molto contento che il mio adattamento sia avvenuto rapidamente e che finora mi stia andando bene. Ringrazio il club per la fiducia che mi ha accordato e cercherò di ripagarla con le mie prestazioni in campo. Spero che tutta la squadra abbia successo e che raggiungiamo i nostri obiettivi”.