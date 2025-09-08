Tanta voglia da parte del Cholito nelle prime uscite in maglia granata, ma manca ancora il gol: obiettivo Roma

In un’estate che ha visto arrivare al Filadelfia 8 volti nuovi, quello con maggiore esperienza alle spalle – in Serie A e a livello internazionale – è certamente Simeone. Seppur nelle ultime stagioni l’argentino abbia trovato poco spazio a Napoli non sono lontani i momenti di gloria: lo Scudetto da co-protagonista, la rete contro il Liverpool, quella al Bernabeu e il grande affetto ricevuto dal popolo napoletano. Solamente ricordi, che fanno tornare in mente emozioni e sensazioni che il Cholito vuole ritrovare a Torino. Ecco perché l’attaccante ha deciso di rimettersi in discussione, accettando la proposta granata cercando di rilanciare sé stesso e il club. Le prime apparizioni non sono andate come tutti avrebbero immaginato, quantomeno a livello realizzativo, ma Simeone sta pian piano adattandosi alle richieste tattiche di Baroni e punta a trovare il gol il prima possibile.

A caccia del gol

3 partite, 2 da titolare, ma ancora nessun gol. Un netto miglioramento, però, c’è stato. Se quello visto nella prima giornata a San Siro è sembrato solamente la brutta copia dell’attaccante argentino che per anni si è messo in mostra nel campionato italiano, contro la Fiorentina il Cholito è “tornato in sé”. Il gol come detto non è arrivato, ma si è almeno vista la voglia e la fame che lo hanno contraddistinto negli ultimi anni. Di occasioni ce ne sono state, ma la speranza di Baroni e di tutti i tifosi è che il 30enne stia solo prendendo le misure prima di iniziare a segnare il più possibile.

Idea di coppia per Baroni

E il tema dei gol ha rappresentato uno dei fattori negativi delle prime uscite del Torino. I granata hanno segnato solamente una rete nelle prime tre partite tra Coppa Italia e Serie A, e per quanto riguarda quest’ultima sono ancora in attesa di sbloccarsi. Baroni ha due settimane di tempo per presentarsi all’Olimpico di Roma con una soluzione, che potrebbe prevedere schierare l’argentino insieme a Ché Adams. Non due bomber di razza, visto che l’ex Southampton ha dimostrato di saper giocare anche al di fuori dell’area di rigore, ma certamente una possibile idea per migliorare il dato alla voce “gol realizzati”.