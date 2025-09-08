Nuova settimana, stessi impegni internazionali: sono tre i giocatori del Torino a scendere in campo quest’oggi

Meno di una settimana a Roma-Torino, gara che riapre il campionato dopo la pausa per le nazionali. Sosta che non è però ancora terminata, e infatti anche oggi – lunedì 8 settembre – ci saranno dei giocatori granata impegnati con le maglie dei propri paesi. Sono tre nello specifico i calciatori di Barni che giocheranno oggi: Coco, Masina e Adams. Il difensore ex Las Palmas guiderà la propria Guinea Equatoriale nella sfida contro la Tunisia, che sa tanto di dentro o fuori in vista della qualificazione al prossimo Mondiale. Chi è già qualificato è invece il Marocco di Masina, che ha staccato il pass per le Americhe nell’ultimo match e che affronta oggi lo Zambia con tutta la tranquillità del mondo. Impegno invece molto importante per la Scozia di Adams, che chiude la giornata sfidando la Bielorussia; i britannici hanno pareggiato nella gara d’apertura del girone di qualificazione, e vanno alla ricerca dei primi tre punti.

Il programma

Lunedì 8 settembre

15:00 Guinea Equatoriale-Tunisia ( Coco )

) 15:00 Zambia-Marocco ( Masina )

) 20:45 Bielorussia-Scozia (Adams)