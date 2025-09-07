Dopo il gol su rigore contro Malta, un’altra rete per Gineitis con la sua nazionale: momento positivo per il centrocampista

Una campagna di settembre indimenticabile per Gvidas Gineitis. Se con il Toro la concorrenza è tanta, in particolar modo adesso che in un centrocampo già folto si sono aggiunti Anjorin e Asslani, in Lituania nessuno osa mettere in discussione il centrocampista classe 2004. Gine è il leader assoluto della nazionale allenata da Jankauskas, povera a livello tecnico e che per questo si aggrappa al giocatore granata. E lui, come spesso accade, risponde positivamente. Il CT ha scelto di responsabilizzarlo maggiormente per le due partite di questi giorni, e il giocatore granata non si è fatto per nulla attendere. Prima è arrivato il gol su rigore al 95′ contro Malta, decisivo per un pareggio che sembrava irraggiungibile; ora anche la rete contro l’Olanda, che ha riaperto una sfida che per i lituani sembrava anche solo impossibile provare a giocare alla pari. Gineitis chiama, Baroni osserva: se il centrocampista continua a rendere in questo modo, sarà difficile per il tecnico tenerlo fuori dal campo.