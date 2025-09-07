Toro.it

Dopo il gol su rigore contro Malta, un’altra rete per Gineitis con la sua nazionale: momento positivo per il centrocampista

Una campagna di settembre indimenticabile per Gvidas Gineitis. Se con il Toro la concorrenza è tanta, in particolar modo adesso che in un centrocampo già folto si sono aggiunti Anjorin e Asslani, in Lituania nessuno osa mettere in discussione il centrocampista classe 2004. Gine è il leader assoluto della nazionale allenata da Jankauskas, povera a livello tecnico e che per questo si aggrappa al giocatore granata. E lui, come spesso accade, risponde positivamente. Il CT ha scelto di responsabilizzarlo maggiormente per le due partite di questi giorni, e il giocatore granata non si è fatto per nulla attendere. Prima è arrivato il gol su rigore al 95′ contro Malta, decisivo per un pareggio che sembrava irraggiungibile; ora anche la rete contro l’Olanda, che ha riaperto una sfida che per i lituani sembrava anche solo impossibile provare a giocare alla pari. Gineitis chiama, Baroni osserva: se il centrocampista continua a rendere in questo modo, sarà difficile per il tecnico tenerlo fuori dal campo.

Gvidas Gineitis of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 07-09-2025

Iscriviti
Notificami
5 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
bogaboga77
bogaboga77
15 minuti fa

Ennesima dimostrazione che l’ambiente Toro è malato e depresso. Vecchi che strappano gli ultimi stipendi, scarti di altre squadre, qualche giovane che spera di andare a giocare da altre parti, nessun giocatore che abbia il Toro nel cuore e da quest’anno abbiamo aggiunto un allenatore che ha la grinta di… Leggi il resto »

Last edited 3 minuti fa by bogaboga77
oldtg
oldtg
4 ore fa

Come è che questo qui in nazionale fa faville e nel Toro fa schifo?

valter1
valter1
4 ore fa
Reply to  oldtg

Già… perché?

Berggreen
Berggreen
4 ore fa
Reply to  valter1

Ciao Valter,tu l’hai vista?

Berggreen
Berggreen
4 ore fa
Reply to  oldtg

La mia non è una domanda ironica,te lo chiedo per davvero,hai visto la partita? A me qualche tempo fa è capitato di vedere Polonia – Lituania e pure lì segnò un gran gol Gineitis. Finì 1 a 1.

Masina, la nazionale per ritrovare certezze: la titolarità è lontana