Il 14 settembre, alle ore 12.30, andrà in scena la sfida tra Roma e Torino. Ecco tutte le info utili sui biglietti per il settore ospite

Terminata la pausa delle nazionali torna in campo la Serie A. Domenica 14 settembre, alle ore 12.30, il Torino sfiderà la Roma allo stadio Olimpico. I granata si trovano con le spalle al muro. Dopo la batosta della prima giornata contro l’Inter e il pareggio interno con la Fiorentina, il Toro è chiamato a vincere.

Il prossimo avversario non è dei più semplici. La Roma di Gasperini ha iniziato bene il suo campionato e, davanti ai propri tifosi, vorrà raccogliere altri 3 punti. Baroni potrà contare nuovamente su Ismajli, con l’albanese che prenota un posto al centro della difesa granata.

Roma-Torino, i biglietti per il settore ospite

Il Torino ha reso note le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti del settore ospiti per la prossima sfida contro la Roma. Come comunicato dai giallorossi e riportato sul sito granata, i tagliandi sono in vendita al costo di 34€ ciascuno. La capienza del Settore Distinti Nord Ovest è di 3.435 posti.

La vendita terminerà il prossimo sabato 13 settembre alle ore 19:00. I biglietti sono acquistabili sul sito Vivaticket.com con obbligo di inserimento Fidelity Card Torino FC, Under 14 compresi. Si possono comprare i tagliandi anche presso i punti Vendita Vivaticket d’Italia, eccetto Regioni Lazio e Campania.