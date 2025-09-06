La Serbia di Ivan Ilic ha battuto 1-0 la Lettonia nel match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

Ritorno vincente in nazionale per Ivan Ilic. Oggi, 6 settembre, la Serbia ha battuto 1-0 la Lettonia nel match valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026. La rete decisiva è stata siglata al minuto 12 da Dusan Vlahovic.

Ilic, mezzala nel 3-5-2, è rimasto in campo per 82 minuti ed è stato sostituito nel finale da Aleksandar Mitrovic. Un ottimo risultato per la Serbia che sale così al secondo posto nel girone K alle spalle dell’Inghilterra. Il prossimo 9 settembre, Ilic e compagni affronteranno proprio la nazionale inglese per il primato nel girone.

Ilic, buona la prima

Ivan Ilic è tornato in nazionale. L’ultima convocazione del centrocampista con la Serbia risaliva allo scorso 8 settembre 2024, nel match della Nations League perso 2-0 contro la Danimarca. Poi, gli infortuni e la stagione deludente hanno allontanato Ilic dalla Serbia.

Dragan Stojkovic, allenatore della nazionale, ha deciso di richiamare il centrocampista del Torino che non ha deluso. Il successo odierno è il miglior ritorno in campo possibile per Ivan Ilic con la maglia della “sua” Serbia.