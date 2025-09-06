Cesare Casadei si è preso il Torino. Dal suo arrivo nello scorso mercato invernale, il giovane talento è diventato un leader dei granata

Cesare Casadei è un leader del Torino di Baroni. Il giovane centrocampista si è affermato dentro e fuori dal campo in poco tempo. Arrivato al Filadelfia durante lo scorso mercato invernale, il classe 2003 ha alternato nella scorsa stagione alcune buone prestazioni a partite deludenti.

Quest’anno, Casadei vuole affermarsi come perno del centrocampo granata e uomo squadra nello spogliatoio. I tanti nuovi arrivi hanno obbligato i giocatori più esperti a trasmettere il DNA del Torino. Casadei, nonostante la giovane età, è entrata nella ristretta cerchia dei leader.

Il presente e il futuro del Torino

Cesare Casadei è il presente e il futuro del centrocampo del Torino. Lo scorso inverno la società ha deciso di investire sul giocatore allora di proprietà del Chelsea. Il Toro ha acquistato il classe 2003 per 13 milioni di euro, superando la concorrenza della Lazio allenata proprio da Baroni.

Casadei ha parzialmente ripagato l’investimento nei primi mesi in granata. Complice la situazione della squadra, spenta e con la testa in vacanza già ad aprile, il giocatore non ha espresso tutto il suo talento. Con le tattiche di Baroni, Casadei potrebbe mettere in mostra tutte le sue qualità specie davanti alla porta.

Casadei c’è, chi gli fa compagnia?

Baroni sta ancora definendo il suo undici migliore. L’allenatore, reduce da una sconfitta e un pareggio nelle prime due gare con il Toro, deve fare i conti con alcuni giocatori non ancora al top della forma. Tra questi c’è Anjorin, alle prese con allenamenti specifici per trovare la condizione migliore.

Tra le opzioni di Baroni ci sono anche Asllani, convincente nelle prime uscite con la maglia granata, Gineitis, Tameze, Ilic e la sorpresa Ilkhan. L’allenatore studia la soluzione giusta per la mediana. Il modulo a centrocampo- se a 2 o a 3 -si scoprirà con il passare delle giornate. L’unica certezza è, al momento, la presenza in campo di Casadei.