Adrien Tameze è rimasto nel Torino di Baroni, ma il mercato in alcuni paesi non è ancora chiuso: tutto in ballo tra campo e calciomercato

Il calciomercato in Serie A si è chiuso il 1 di settembre e il campionato è giunto alla 2^ giornata. Torino che ha finito con i giocatori in entrata, ma le uscite potrebbero non essere finite. Infatti, alcuni mercati all’estero sono ancora aperti e qualche giocatore potrebbe trovare sistemazione. Uno di questi è il francese Adrien Tameze. Il centrocampista è rimasto a disposizione di Marco Baroni ma il Toro è pronto ad ascoltare eventuali offerte. Non deve partire per forza, ma rimane sul mercato e quindi in vetrina. Intanto però il giocatore lavora al Filadelfia nella speranza di ritagliarsi il suo spazio.

Lo spazio

Spazio che finora, ha comunque trovato. In campionato ha giocato 32 minuti in Inter-Torino 5-0 e poi 9 minuti in Torino-Fiorentina 0-0. 0 minuti invece in Torino-Modena 1-0 di Coppa Italia. Non è un titolare, ma per Baroni potrebbe tornare utile a gara in corso. Juric lo aveva voluto fortemente anche se poi era stato costretto a farlo giocare in difesa. Vanoli lo ha fatto giocare ma non molto e la stessa storia potrebbe accadere con Baroni. Ecco che quindi il numero 61 si divide tra campo e calciomercato. La Turchia potrebbe essere un opzione, ma non solo.

La concorrenza

La concorrenza a centrocampo è tanta, ma è anche vero che i moduli possono cambiare e le partite sono tutte diverse. Se si continua sulla strada del 4-3-3, in mezzo al campo ci sono 6 giocatori a parte Tameze. Al centro gioca Asllani e c’è anche Ilkhan volendo. Sulla destra Casadei oppure Anjorin e infine sulla sinistra Ilic e Gineitis che si giocano una maglia. Tameze prova ad inserirsi in questo scacchiere. Diventa difficile per lui e proprio per questo nulla è ancora definito al 100%. Qui a Torino lo spazio potrebbe essere davvero ridotto. Stesso discorso per un altro granata: Ali Dembele.