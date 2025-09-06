Il numero 10 del Torino è rimasto escluso dai convocati della Croazia, e ora avrà la possibilità di continuare a lavorare con i suoi compagni

Nel corso della pausa nazionali, i diversi giocatori a non aver preso parte alle trasferte con la squadra del proprio paese sono rimasti a casa in attesa della ripresa del campionato.

Tra questi giocatori c’è anche Vlasic, che dopo un’esclusione a sorpresa dei convocati della Croazia è rimasto a Torino per continuare ad allenarsi con il resto della squadra. Il croato nonostante l’inizio difficile del campionato granata, rimane uno dei migliori giocatori della rosa e per questo motivo la sua permanenza in Piemonte in questi giorni non era scontata. Vlasic avrà ora la possibilità di continuare ad allenarsi al Filadelfia con Baroni e i suoi uomini per cercare di perfezionare e integrare le idee dell’allenatore con lo stile di gioco della squadra.

Vlasic tra Baroni e compagni

Il passaggio da un allenatore a un altro non è mai semplice. Cambiare radicalmente il proprio stile di gioco rispetto alla stagione precedente, rimane una delle principali sfide che il Torino dovrà cercare di superare in questi primi mesi del campionato. A guidare la transizione tra i due tecnici, oltre a Zapata, ci sarà anche Vlasic, che ha avuto il compito di trascinare la squadra nelle prime due giornate di campionato. Il croato in questi giorni al Filadelfia avrà la possibilità di stare a contatto con Baroni per poter preparare insieme i prossimi incontri e per poter agevolare il passaggio delle nuove idee di gioco dell’allenatore ai compagni di squadra.

Il punto di riferimento della squadra

Oltre dal punto di vista del gioco, il capitano rimane una figura di grande carisma dello spogliatoio. Vlasic in attesa del recupero di Zapata avrà il compito di guidare e spronare i suoi compagni in campo per cercare di ottenere qualche soddisfazione. Tra i compiti del capitano rimane anche quello di accogliere i nuovi giocatori e facilitare la propria integrazione all’interno della rosa. In questa settimana senza campionato, Vlasic assisterà Nkounkou per il suo arrivo all’interno della nuova squadra, facendogli conoscere i compagni e le idee di gioco del Torino.