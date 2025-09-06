I risultati delle gare nazionali che si sono giocate venerdì 5 settembre: Adams e Masina titolari mentre Perciun subentra

Continuano gli impegni dei giocatori granata in nazionale. Ieri è toccato a tre giocatori del Toro: Adams, Masina e Perciun. Alle ore 20:45 è andata in scena Danimarca-Scozia: finita 0-0. Per Ché Adams maglia da titolare numero 10 e 83 minuti in campo, prima di lasciare il posto a George Hirst. Il giocatore è stato ammonito al 77′. Anche Adam Masina ha giocato titolare in Marocco-Niger: vittoria per 5-0. 90 minuti in campo da difensore centrale di sinistra nel 4-1-4-1 di Regragui. Sergiu Perciun invece ha perso 4-0 in casa contro l’Israele. Il giovane calciatore è entrato in campo al 73′ al posto di Virgiliu Postolachi.