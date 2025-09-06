Dal 2023 al 2025 incassati circa 200 milioni: via Bremer, Buongiorno, Ricci e Milinkovic-Savic, i big che hanno garantito un tesoretto record

Negli ultimi tre anni il Torino ha costruito il proprio equilibrio economico attraverso un ciclo di cessioni eccellenti che hanno portato nelle casse granata la cifra monstre di circa 200 milioni di euro. Una strategia inevitabile, fatta di sacrifici dolorosi ma redditizi, che ha visto partire alcuni dei giocatori più rappresentativi dell’era recente.

Da Bellanova a Ricci: le cessioni da 200 milioni

L’estate 2025 ha confermato la linea societaria: il club ha salutato Vanja Milinkovic-Savic, ceduto per 22 milioni di euro al Napoli, e soprattutto Samuele Ricci, il regista che ha fruttato 23 milioni, attualmente militante nel Milan. Due addii pesanti, che hanno segnato la fine di un ciclo tecnico ma garantito liquidità fondamentale per alimentare i conti. L’anno precedente era stato ancor più ricco di movimenti: su tutti la cessione di Gleison Bremer, volato alla Juventus per 50 milioni di euro, una delle operazioni più remunerative della storia granata.

A seguire quella di Raoul Bellanova all’Atalanta, che ha portato in dote 22 milioni, e la partenza del capitano Alessandro Buongiorno, trasferitosi al Napoli per 40 milioni compresi bonus. Una stagione, quella del 2024, che da sola aveva superato quota 100 milioni di incassi. Più indietro, nell’estate 2023, era stato Wilfried Singo il principale protagonista del mercato in uscita. Il laterale ivoriano era stato venduto per 9 milioni al Monaco, cifra che allora rappresentò il colpo più rilevante in uscita.

La monetizzazione di Cairo

Dal 2023 al 2025 il Torino, e soprattutto il presidente Urbano Cairo, ha quindi completato una vera e propria rivoluzione, monetizzando al massimo i propri talenti. Una politica che ha garantito solidità ai bilanci e margini per operare in entrata, ma che ha al tempo stesso privato i tifosi dei loro punti di riferimento. L’obiettivo ora è trasformare questo tesoretto in investimenti mirati, capaci di restituire ambizione sportiva a una piazza che non si accontenta più soltanto di vendere bene.