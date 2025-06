Il calciomercato del Torino FC dell’estate 2025: le trattative in entrata e uscita della società granata per completare la squadra di Baroni

Nuovo allenatore, nuove idee ma anche nuovi obiettivi in questo calciomercato estivo. Da Vanoli a Baroni: il Torino ripartirà da un tecnico a caccia di riscatto dopo l’ultima stagione mentre la dirigenza dovrà fare in modo di accontentarlo in quelli che sono i ruoli chiave. Sin da subito il presidente Cairo ha chiarito che ci saranno almeno due partenze eccellenti: gli indiziati sono il portiere e il regista della squadra, Milinkovic-Savic e Ricci, dalle cui cessioni il Torino potrebbe ricavare il necessario per modificare la rosa nel tentativo di andare a caccia, finalmente, dell’Europa. Oltre che ai due sostituti, Vagnati dovrà lavorare per trovare le giuste pedine laddove il Torino ha fatto più fatica nell’ultima stagione. Il dt sonda i terzini Brown e Vega, mentre in lista sono finiti anche dei pallini di Baroni, come per esempio Ngonge, l’idea per la trequarti. I granata continuano a seguire Anjorin dell’Empoli e Prati del Cagliari.

Calciomercato Torino estate 2025: trattative, acquisti e cessioni

ARRIVI

Acquisti: –

Trattative: Anjorin (c, Empoli), Brown (d, Gent), Caprile (p, Cagliari), Carboni (d, Monza), P. Esposito (a, Inter), Fazzini (c, Empoli), Folorunsho (c, Napoli), Ngonge (a, Napoli), Prati (c, Cagliari), Vega (d, Argentinos Juniors)

Fine prestito: i giocatori in prestito rientreranno dall’1 luglio.

PARTENZE

Cessioni: –

Trattative: Milinkovic-Savic (p, Chelsea, Manchester United, Napoli), Ricci (c, Milan), Sanabria (a, Cagliari, Pisa)

Fine prestito: i prestiti dei giocatori termineranno l’1 luglio.

ROSA ATTUALE

Portieri: Antonio Donnarumma, Vanja Milinkovic-Savic, Alberto Paleari.

Difensori: Cristiano Biraghi, Ali Dembélé, Borna Sosa, Guillermo Maripan, Adam Masina, Marcus Pedersen, Perr Schuurs, Saul Coco, Sebastian Walukiewicz.

Centrocampisti: Cesare Casadei, Eljif Elmas, Gvidas Gineitis, Emirhan Ilkhan, Ivan Ilic, Valentino Lazaro, Karol Linetty, Samuele Ricci, Zanos Savva, Adrien Tameze, Nikola Vlasic.

Attaccanti: Ché Adams, Yann Karamoh, Alieu Njie, Antonio Sanabria, Amine Salama, Duvan Zapata.

Allenatore: Marco Baroni.