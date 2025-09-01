Operazioni e ufficialità del 1 settembre 2025, ultima giornata di calciomercato: le operazioni portate a termine fino al gong

Ultimo giorno di mercato della sessione estiva 2025. L’ultima possibilità per le squadre di rinforzarsi o cedere i giocatori in esubero, prima di tuffarsi completamente nella nuova stagione. Tra trattative e ufficialità, ecco le operazioni portate a termine l’ultimo giorno utile.

Calciomercato, le trattative live

Ore 10.56 Raul Albiol è arrivato all’Isokinetic di Bologna per le visite mediche. Al termine degli ultimi accertamenti il giocatore spagnolo firmerà il contratto che lo legherà al Pisa per la prossima stagione.

Ore 10.25 Mikayil Faye, il difensore senegalese di proprietà del Rennes è arrivato a Cremona. Il giocatore classe 2004 è atteso ora al centro sportivo della Cremonese per svolgere le visite mediche che precederanno la sua firma.

Ore 10.14 Edon Zhegrova, l’attaccante del Lille è arrivato a Torino. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà le visite mediche per la Juventus prima di iniziare il suo percorso con i bianconeri.

Ore 9.40 La Juventus ha chiuso per Openda: il calciatore, vicino a diventare bianconero, arriva dal Lipsia. Nico Gonzalez, invece, si trasferirà all’Atletico Madrid: accordo raggiunto tra i club.

Ore 9.20 Il Torino sta cercando di piazzare Sazonov per permettere al difensore di avere più continuità: trattativa in corso col Getafe.

Ore 9.12 Musah sarà presto un giocatore dell’Atalanta: programmate le visite mediche, poi l’annuncio

Ore 9.05 La Roma avrebbe chiesto informazioni al Monza su Pessina, sondando il terreno per una operazione.

Ore 8.30 Niels Nkounkou è a Torino da ieri: il giocatore è arrivato nel pomeriggio a Caselle, oggi in programma le visite mediche, poi firma e annuncio.

Ore 8.15 Ultima giornata di trattative. Alle 20 scade il termine per portare a compimento le operazioni in entrata e in uscita in vista della nuova stagione.