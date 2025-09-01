Il difensore e uno degli uomini di Baroni a essere in uscita dalla squadra granata. Su di lui è arrivato l’interesse della squadra spagnola

In queste ultime ore di calciomercato saranno molte le squadre che tenteranno di concludere le trattative per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della ripresa del campionato.

Il Torino oltre a cercare di ufficializzare l’arrivo di Nkounkou, sta anche trattando per le possibili operazioni di uscita. I granata sembrano essere infatti vicini alla cessione di Sazonov per il proseguo della stagione. Il difensore georgiano dopo l’esperienza sfortunata all’Empoli è rimasto fuori dalle rotazioni del Torino, e per questo motivo il classe 2002 potrebbe vedere di buon occhio un trasferimento che gli permetterebbe di avere più minutaggio. Il Getafe sembra essere vicino a diventare la nuova squadra del georgiano, e in queste ultime ore le due società tenteranno di ultimare la trattativa per permettere a Sazonov di arrivare in Spagna.