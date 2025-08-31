Calciomercato Torino / Niels Nkounkou sarà un nuovo giocatore del Torino: l’esterno è arrivato in città e sarà granata
Torino che ha scelto l’esterno sinistro che si giocherà il posto con Biraghi. Si tratta di Niels Nkounkou che arriva dal’Eintracht Francoforte. Il giocatore è arrivato in città atterrando a Caselle in serata. Domani visite mediche e poi firma sul contratto con i granata. Il mercato chiude domani alle 20. Nkounkou è un classe 2000 francese.
