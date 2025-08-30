Adesso è ufficiale: Côme Bianay Balcot è un nuovo giocatore della Ternana. Il francese si trasferisce in Umbria in prestito

Côme Bianay Balcot è un nuovo giocatore della Ternana. Era saltato il suo trasferimento in Serie B alla Juve Stabia dove invece è andato Alessio Cacciamani. Il Torino ha ufficializzato l’addio, a titolo temporaneo, del francese. Il classe 2005, tornato da poco in granata, saluta di nuovo il Filadelfia. Il giovane terzino del Toro si trasferisce in prestito in Umbria dove giocherà in Serie C.

Il francese ha già raccolto i primi gettoni nel calcio professionistico in Lega Pro. Nella scorsa stagione, Bianay Balcot ha totalizzato 7 presenze con la Triestina in Serie C. Dopo l’esperienza nella terza serie italiana, il terzino di proprietà del Torino si prepara per l’avventura con la maglia della Ternana sempre in Serie C.