La dirigenza granata è tornata ad agire sul mercato per tentare di portare un esterno di difesa all’interno della rosa di Baroni
Nelle ultime ore il Torino sembra aver accelerato per tentare di ottenere un nuovo terzino sinistro per la rosa di Baroni.
Si tratta di Niels Nkounkou, il terzino sinistro di proprietà dell’Eintracht Francoforte. La dirigenza granata cercherà di ottenere il francese classe 2000 con la formula del prestito con diritto di riscatto, e se la trattativa dovesse andare a buon fine, Baroni potrebbe contare su un nuovo giovane di talento all’interno della propria rosa.
