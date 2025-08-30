Calciomercato Torino / Salta il trasferimento del francese alla Juve Stabia in Serie B: sarà Ternana in Serie C

Torino che si muove non solo in entrata, ma anche in uscita. Come Bianay Balcot era da giorni destinato a lasciare il Torino in prestito. Sembrava tutto fatto con la Juve Stabia, squadra di Serie B dove è andato in prestito Alessio Cacciamani. Ma il trasferimento è saltato e il classe 2005 andrà allora alla Ternana in Serie C. Affare fatto e ufficialità imminente. Lo scorso anno Bianay Balcot aveva giocato la seconda parte della stagione già in prestito e già in Serie C, alla Triestina.