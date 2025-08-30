Calciomercato Torino / Mancano tre giorni alla chiusura della sessione estiva di mercato e la squadra granata ha bisogno di qualche innesto

Domani pomeriggio il Torino scenderà in campo contro la Fiorentina per la seconda giornata di campionato e, di fatto, Baroni potrà contare sugli stessi calciatori avuti a disposizione contro l’Inter. Ci sarà Asllani, il cui acquisto è stato ufficializzato qualche ora prima della gara di San Siro, ma dopo il 5-0 subito non si è registrata nessuna accelerata nelle altre trattative.

Calciomercato Torino: le trattative sulla sinistra

Eppure la squadra non è ancora stata completata: manca il terzino sinistro che dovrà contendersi il posto da titolare con Biraghi e non sono arrivati neppure al centro della difesa. Se per quel che riguarda il laterale di sinistra della retroguardia entro le ore 20 di lunedì (quando si chiuderà ufficialmente il mercato) qualche novità è attesa, per il ruolo di centrale è invece tutto ancora aperto.

A sinistra il Torino ha di fatto perso Salah-Eddine (è a un passo dal Psv) e ha ricevuto il no della Fiorentina per Fortini, ma ha iniziato a muoversi per altri obiettivi: dall’Inghilterra è arrivato la notizia dei sondaggi per Chilwell del Chelsea, ma lo Strasburgo sembra essere in vantaggio, allo stesso tempo però il Torino è tornato a interessarsi ad Hadjam dello Young Boys. L’algerino era già stato trattato a inizio estate, ma le richieste economiche del club elvetico avevano fatto interrompere la trattativa.

Gli altri possibile movimenti

Per quel che riguarda il centro della difesa, il Torino ha sondato Carboni del Monza ma la trattativa è al momento ferma in attesa di sviluppi riguardo alla possibile cessione di Coco allo Spartak Mosca: in questo caso la trattativa sta proseguendo, ma l’accordo tra le parti non è ancora stato raggiunto.