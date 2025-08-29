Toro.it

Secondo i media inglesi il Torino sarebbe interessato al terzino sinistro del Chelsea: i granata cercano una alternativa a Biraghi

La notizia arriva dall’Inghilterra: secondo il Daily Telegraph ci sarebbe anche il Torino nella corsa a Ben Chilwell. Il terzino sinistro del Chelsea è nel mirino dello Strasburgo mentre in Italia piace sia ai granata che alla Roma. Il Torino da qui alla chiusura del mercato di lunedì proverà a chiudere per un giocatore che possa alternarsi a Biraghi. Dopo i tentativi falliti per Fortini e Salah-Eddine, ora il nuovo obiettivo è il classe ’96. Al momento i francesi sarebbero però avanti rispetto a giallorossi e granata.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.
Renzo granata
Renzo granata
51 secondi fa

Abbiamo perso il senso della misura com queste notizie

bogaboga77
bogaboga77
15 minuti fa

Carotaggio?

dadde
dadde
22 minuti fa

Ma come fa ad arrivare uno che guadagna quasi 6 milioni di euro all’anno???? Ma non lo conoscete il nano ????

