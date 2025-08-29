Secondo i media inglesi il Torino sarebbe interessato al terzino sinistro del Chelsea: i granata cercano una alternativa a Biraghi

La notizia arriva dall’Inghilterra: secondo il Daily Telegraph ci sarebbe anche il Torino nella corsa a Ben Chilwell. Il terzino sinistro del Chelsea è nel mirino dello Strasburgo mentre in Italia piace sia ai granata che alla Roma. Il Torino da qui alla chiusura del mercato di lunedì proverà a chiudere per un giocatore che possa alternarsi a Biraghi. Dopo i tentativi falliti per Fortini e Salah-Eddine, ora il nuovo obiettivo è il classe ’96. Al momento i francesi sarebbero però avanti rispetto a giallorossi e granata.