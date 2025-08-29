Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, venerdì 29 agosto

Il calciomercato entra nelle giornate decisive e continuano i movimenti in Serie A. La Roma resta alla ricerca di un rinforzo offensivo: sfumato l’obiettivo Sancho, i giallorossi trattano con il Chelsea per Tyrique George, classe 2006, e hanno chiesto informazioni anche su Benjamin Dominguez, argentino 2003 in forza al Bologna. Intanto a Fiumicino è atterrato il giovane difensore polacco Jan Ziolkowski, 2005 del Legia Varsavia, pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso.

La Fiorentina, invece, è pronta ad accogliere Nicolussi Caviglia. Dopo l’intesa raggiunta col Venezia, il centrocampista arriverà al Viola Park già in giornata: formula del prestito da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali.

Il Newcastle persiste su Frattesi

In casa Inter tiene banco la situazione legata a Davide Frattesi. Il Newcastle ha avanzato una proposta di prestito con obbligo di riscatto, ma vincolato a condizioni non facili da raggiungere. Una formula che non convince i nerazzurri, decisi a valutare solo un’uscita a titolo definitivo o con obbligo certo di riscatto, forte di una valutazione da circa 40 milioni.

Cutrone al Parma, l’Udinese su Zanoli

Arriva un’ufficialità, infine, a Parma: Patrick Cutrone è un nuovo giocatore del club. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dal Como e andrà a rinforzare l’organico di mister Cuesta. Sul fronte difensivo, l’Udinese stringe per Alessandro Zanoli. Il club bianconero ha già prenotato le visite mediche per venerdì 29 agosto, in attesa del via libera del Napoli. L’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 5,5-6 milioni, dopo l’ottima stagione del terzino in prestito al Genoa (33 presenze).