Sfumato Cuesta, il Torino è a caccia dell’eventuale sostituto di Coco se il difensore dovesse partire

La priorità è il terzino sinistro perché a tre giorni dalla fine del mercato non c’è ancora un’alternativa a Biraghi. Nel frattempo però il Torino sta sondando il mercato alla ricerca di un sostituto di Coco, se l’ex Las Palmas dovesse alla fine partire direzione Russia. Al momento due dei profili seguiti sono quelli di Przemysław Wiśniewski e Andrea Carboni.

Il primo, classe ’98 di nazionalità polacca, è in forza allo Spezia. Carboni, di proprietà del Monza, è rimasto fuori dai convocati in occasione della prima di campionato lo scorso fine settimana. Quest’ultimo è di piede mancino: al momento è una caratteristiche che ha il solo Masina, dei quattro centrali a disposizione di Baroni.

Cuesta sfumato

In cima alla lista di Cairo e Vagnati c’era Carlos Cuesta, destinato al Vasco da Gama. Il difensore del Galatasaray era già stato nel mirino lo scorso anno.