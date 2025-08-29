Sfumato Cuesta, il Torino è a caccia dell’eventuale sostituto di Coco se il difensore dovesse partire
La priorità è il terzino sinistro perché a tre giorni dalla fine del mercato non c’è ancora un’alternativa a Biraghi. Nel frattempo però il Torino sta sondando il mercato alla ricerca di un sostituto di Coco, se l’ex Las Palmas dovesse alla fine partire direzione Russia. Al momento due dei profili seguiti sono quelli di Przemysław Wiśniewski e Andrea Carboni.
Il primo, classe ’98 di nazionalità polacca, è in forza allo Spezia. Carboni, di proprietà del Monza, è rimasto fuori dai convocati in occasione della prima di campionato lo scorso fine settimana. Quest’ultimo è di piede mancino: al momento è una caratteristiche che ha il solo Masina, dei quattro centrali a disposizione di Baroni.
Cuesta sfumato
In cima alla lista di Cairo e Vagnati c’era Carlos Cuesta, destinato al Vasco da Gama. Il difensore del Galatasaray era già stato nel mirino lo scorso anno.
Ciò che mi domando è: Provate a pensare al futuro di vagnati quando non sarà più stipendiato da questa misera società. Quale squadra potrà mai arruolarlo? Ripartirà soltanto da una serie C, se va bene. Anche il suo futuro è già scritto, presto il castello di carta preparato dal suo… Leggi il resto »
Abbiamo bisogno di almeno un difensore veloce e giustamente si valuta Wisniewki, che è un bestione cingolato peggio di Walukiewicz. Non ho ben capito se Cairo ha dei doveri verso la Polonia, per cui ogni anno bisogna avere a forza almeno un polacco in rosa, possibilmente scarso. Su Carboni mi… Leggi il resto »
E bè un’altro retrocesso direi ottimo, ancora meglio uno già da serie B,si sta preparando già la squadra per la serie B? VENDI UFFICIALMENTE figlio di puttaxa verme pagliaccio di merxa
I Fascisti e i razzisti come lei non si commentano; si denunciano
Che è poi quel che faccio io.
Altrimenti si è complici.
Che è quello che fanno altri