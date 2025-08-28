Accordo trovato tra Galatasaray e Vasco da Gama per Carlos Cuesta: lo conferma che l’allenatore dei brasiliani

Il Vasco da Gama non distoglie l’attenzione dal mercato, dove si lavora per rinforzare soprattutto la difesa. Il nome più vicino a vestire la maglia del Cruzmaltino è quello di Carlos Cuesta, il difensore colombiano del Galatasaray su cui aveva puntato gli occhi il Torino. La trattativa sembrava bloccata a causa dell’inserimento dello Spartak Mosca, ma la rinuncia del club russo ha riaperto la strada al Vasco.

La conferma dal Brasile

L’allenatore Fernando Diniz, dopo la gara col Botafogo, ha confermato l’interesse: “Cuesta è un giocatore che avevamo indicato, valutato positivamente da tutto il dipartimento. È nazionale colombiano, ha giocato in un club importante come il Galatasaray e siamo ottimisti sul suo arrivo“.

Secondo il giornalista Bruno Morito, l’accordo prevede un prestito di un anno e mezzo con garanzia fino a dicembre 2026 e diritto di riscatto. Il Galatasaray, inizialmente orientato alla cessione definitiva, ha accettato la formula viste le difficoltà e lo scarso utilizzo del giocatore (solo 9 presenze stagionali, 629 minuti).