Il difensore olandese, attualmente della Roma, ha ricevuto un’offerta dal PSV Eindhoven: c’è la volontà del giocatore

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il PSV Eindhoven ha inviato un’offerta ufficiale alla Roma per Anass Salah-Eddine. Il difensore, originario di Amsterdam, sembrerebbe quindi essere più interessato all’inserimento del club di Eindhoven che a quello del Torino, avendo già militato nel campionato olandese.. Prima di essere preso dai giallorossi, infatti, il calciatore ha vestito le maglie di Ajax e Twente. L’obiettivo per il reparto difensivo granata potrebbe sfumare.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 28-08-2025

Valentino
Valentino
31 secondi fa

C’è quel ragazzetto canadese del Bayern mi pare si chiami Alfonso secondo me ce lo prestano.

R2D2
R2D2
8 minuti fa

Grande Vagnati!!! Altro che Marotta o Sartori!!! Questo si che fa risparmiare il suo Padrone!! Manco 1 euro gli fa tirar fuori

Emil
Emil
32 minuti fa

Almeno la ferocia dovrebbe averla

