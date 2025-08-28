Il difensore olandese, attualmente della Roma, ha ricevuto un’offerta dal PSV Eindhoven: c’è la volontà del giocatore

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il PSV Eindhoven ha inviato un’offerta ufficiale alla Roma per Anass Salah-Eddine. Il difensore, originario di Amsterdam, sembrerebbe quindi essere più interessato all’inserimento del club di Eindhoven che a quello del Torino, avendo già militato nel campionato olandese.. Prima di essere preso dai giallorossi, infatti, il calciatore ha vestito le maglie di Ajax e Twente. L’obiettivo per il reparto difensivo granata potrebbe sfumare.