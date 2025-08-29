Il difensore equatoguineano resta nel mirino del club russo, la trattativa potrebbe sbloccarsi a 15 milioni di euro

Il Torino e lo Spartak Mosca continuano a trattare per Saul Coco. Dopo settimane di silenzio e accordi congelati, le due società hanno infatti riallacciato i rapporti per discutere la cessione del difensore, protagonista di una stagione positiva in granata e già da tempo finito nel mirino del club russo.

L’operazione, come noto, si era arenata a causa della distanza tra domanda e offerta. Il Torino aveva fissato la valutazione del centrale intorno ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dallo Spartak, che aveva comunque provato a spingersi fino a 15 milioni, trovando peraltro l’intesa con il giocatore. L’accordo economico tra Coco e i russi, dunque, non è mai stato il problema: a bloccare tutto era stata l’intransigenza del club di Urbano Cairo, deciso a non scendere sotto certe cifre.

Ora i 15 milioni potrebbero bastare

Lo Spartak, una volta interrotta la trattativa, aveva cercato alternative sul mercato, sondando diversi profili per rinforzare la difesa. Tentativi rimasti però senza successo, tanto da spingere i dirigenti a riaprire il canale con il Torino. Dall’altra parte, anche la società granata sembra oggi più disponibile a trattare: le esigenze di bilancio e la necessità di muoversi in entrata hanno infatti portato a una maggiore apertura.

Torino-Spartak, trattativa in corso

La cifra di 15 milioni, che qualche settimana fa era stata respinta al mittente, ora potrebbe rappresentare una base di accordo più concreta. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le due società per provare a limare le ultime differenze e capire se davvero ci siano i margini per chiudere. La sensazione è che la trattativa abbia ripreso slancio e che, a differenza di qualche tempo fa, i presupposti per un’intesa siano più concreti.

Saul Coco, dal canto suo, resta in attesa: l’interesse dello Spartak è reale e il giocatore avrebbe già dato la sua disponibilità, ma la decisione finale spetterà ai club. L’estate granata, dunque, potrebbe vivere un capitolo importante proprio attorno al futuro del difensore: i prossimi colloqui saranno decisivi per capire se sarà addio o se il Toro deciderà di puntare ancora su di lui.