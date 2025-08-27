Calciomercato Torino / La prestazione disastrosa della difesa contro l’Inter potrebbe portare a qualche cambiamento

La disastrosa prova del reparto difensivo contro l’Inter potrebbe portare, in questi ultimi giorni di calciomercato, a qualche cambiamento. Il tempo stringe, non ci sarà la rivoluzione che servirebbe nel reparto, ma qualcosa potrebbe muoversi ed è per questo che i dirigenti granata hanno riallacciato i rapporti con lo Spartak Mosca per la cessione di Saul Coco.

Calciomercato, Torino-Spartak si riapre la trattativa per Coco

La trattativa era stata interrotta nelle scorse settimane a causa delle alte richieste economiche del Torino: 20 milioni. Lo Spartak Mosca si era spinto a proporre fino a 15/16 milioni e aveva trovato anche l’intesa economica con il giocatore, poi però ha abbandonato la pista provando a virare su altri centrali, senza però riuscire a chiudere alcuna trattativa.

L’interesse del club russo per Coco è rimasto vivo e ora i discorsi con il Torino sono ripresi, ma questa volta Urbano Cairo potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 20 milioni per chiudere l’operazione e cedere il centrale. A quel punto partirebbe l’assalto al nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Baroni.