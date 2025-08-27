Calciomercato Torino / La prestazione disastrosa della difesa contro l’Inter potrebbe portare a qualche cambiamento
La disastrosa prova del reparto difensivo contro l’Inter potrebbe portare, in questi ultimi giorni di calciomercato, a qualche cambiamento. Il tempo stringe, non ci sarà la rivoluzione che servirebbe nel reparto, ma qualcosa potrebbe muoversi ed è per questo che i dirigenti granata hanno riallacciato i rapporti con lo Spartak Mosca per la cessione di Saul Coco.
Calciomercato, Torino-Spartak si riapre la trattativa per Coco
La trattativa era stata interrotta nelle scorse settimane a causa delle alte richieste economiche del Torino: 20 milioni. Lo Spartak Mosca si era spinto a proporre fino a 15/16 milioni e aveva trovato anche l’intesa economica con il giocatore, poi però ha abbandonato la pista provando a virare su altri centrali, senza però riuscire a chiudere alcuna trattativa.
L’interesse del club russo per Coco è rimasto vivo e ora i discorsi con il Torino sono ripresi, ma questa volta Urbano Cairo potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 20 milioni per chiudere l’operazione e cedere il centrale. A quel punto partirebbe l’assalto al nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Baroni.
Lo vende lo vende, tanto torna Schuurs
Per chi fosse interessato, oggi su La Stampa struggente articolo di Giuseppe Culicchia, articolo da non perdere per i tifosi granata. Quelli veri.
Vi aiuto a trovarlo con questo link:
https://www.lastampa.it/editoriali/lettere-e-idee/2025/08/27/news/toro_un_disastro_che_viene_da_lontano-15284405/?ref=LSHAT-PS-P1-S2-T1
Altrimenti a pagina 23 del giornale cartaceo
Grazie per la segnalazione Finale dedicato ai Cairoti e ai loro amici gobbi. “con il risultato che i tifosi della Juventus inneggiano al presidente avversario, augurandosi che rimanga per sempre. Noi no: sarebbe stato meglio finire in Eccellenza, anziché sentire i cori che abbiamo sentito allo Stadium. Che quest’anno si… Leggi il resto »
Aspetteranno fino alla partita contro la Fiorentina… qualche segnale di ripresa e crederanno di aver sistemato tutto…un colpo inutile last minut e si naviga a vista fino a gennaio.. Ormai l’hanno capito anche i giocatori che al Torino FC si và per stare tranquilli, rigenerarsi, finire la carriera,prendere un buono… Leggi il resto »