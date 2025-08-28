Calciomercato Torino / Manca poco alla fine del calciomercato: sul difensore Cuesta si inserisce anche il Vasco da Gama

La prima partita del Torino di Marco Baroni in Serie A è stata disastrosa: un 5-0 in cui non si è salvato nessuno. Domenica c’è la Fiorentina in casa e i granata sono chiamati a riscattare quanto visto lunedì sera, che è stato qualcosa simile ad un film horror. Ma intanto il mercato continua e si chiuderà lunedì alle ore 20. Toro che come priorità ha quella di trovare un terzino sinistro e poi un altro giocatore offensivo, ma la difesa non fornisce garanzie. Maripan (che ancora non ha giocato), Ismajli (infortunato), Coco e Masina. Gli occhi del Torino sono finiti su Carlos Cuesta del Galatasaray ma occhio al Vasco da Gama che si è inserito per il giocatore colombiano. L’affare per il classe 1999 è strettamente legato alla cessione di Coco.

La situazione

La situazione è questa. Per portare a Torino Cuesta, o comunque un altro difensore centrale, serve una cessione. Se non parte nessuno, i difensori resteranno i quattro attuali, ma questa è la dinamica che si è creata. Su Coco continua il pressing dello Spartak Mosca e il giocatore potrebbe salutare. I russi sono tornati alla carica per il numero 23 granata e la situazione si scalda. In caso di cessione, serve l’alternativa subito pronta e in questo caso è Cuesta il prescelto. L’inserimento dei brasiliani del Vasco da Gama però complica le cose dato che i brasiliani non aspettano una cessione e possono subito chiudere in caso di intesa.

Anche lo Spartak Mosca era su di lui

Inoltre, c’è un fatto curioso. Lo Spartak Mosca prima di puntare Coco del Torino aveva puntato proprio Carlos Cuesta del Galatasaray. Ora su di lui ci sono i sondaggi di Torino e Vasco da Gama: intrecci di mercato estivi. L’intenzione del Torino è quella di prenderlo, eventualmente, in prestito con diritto di riscatto. Cuesta è sbocciato in Belgio al Genk, per poi passare a febbraio 2025 al Galatasaray per 8 milioni di euro.