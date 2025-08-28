West Ham interessato, ma nulla di concreto: il futuro del centrocampista serbo è in dubbio e resta appeso al mercato

Il futuro di Ivan Ilic al Torino è più che mai incerto. Il centrocampista serbo non è sceso in campo nella pesante sconfitta d’esordio contro l’Inter e la sua permanenza resta tutta da decifrare. C’è stato un momento, negli scorsi giorni, in cui sembrava che i granata potessero puntare ancora su di lui.

L’ipotesi di un passaggio al 4-3-3, prima degli arrivi di Nicolussi Caviglia e Asllani, aveva infatti riportato in primo piano le sue caratteristiche. In un centrocampo a tre, Ilic è l’unico elemento in rosa che può realmente interpretare il ruolo di regista, diverso da quello di Ilkhan e dello stesso Asllani.

Ilic è in uscita

La realtà dice che il giocatore resta in uscita. La società non considera Ilic incedibile e, qualora dovesse arrivare un’offerta concreta entro il 1 settembre, la valuterà con attenzione. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del West Ham, ma al momento non si registrano passi ufficiali. Ciò che è certo è che la porta non è chiusa: con una proposta economica adeguata, l’avventura del serbo in granata potrebbe interrompersi prima del previsto.

La grande concorrenza

La situazione è strettamente legata anche alla concorrenza interna. Con l’arrivo di nuovi innesti e la volontà di affidare la regia del gioco a profili diversi, lo spazio per il centrocampista si riduce notevolmente. Ilic ha qualità tecniche importanti, ma non sembra essere al centro del progetto tattico del Torino, che ha scelto altre strade per il proprio centrocampo.

Restano pochi giorni alla chiusura del mercato e il destino del centrocampista è tutto da scrivere. L’ipotesi di un addio non è mai stata così concreta e, in caso di offerta convincente, il Torino non opporrebbe resistenza. Ilic resta così sospeso tra una permanenza di contorno e la possibilità di una nuova avventura, che potrebbe rilanciare la sua carriera lontano dall’Italia.

Ivan Ilic



