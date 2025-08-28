Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, giovedì 28 agosto

Il calciomercato entra nella fase di chiusura ma regala colpi di primo piano. Il Milan ha trovato l’accordo definitivo per Christopher Nkunku: operazione da 37 milioni di euro più 5 di bonus, con inserito anche il 10% sulla futura rivendita.

Sistemato il reparto offensivo, i rossoneri restano concentrati sulla difesa: nelle ultime ore è stata confermata la candidatura di Akanji del Manchester City. Intanto, con la Roma si continua a ragionare su un possibile scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

Il Pisa a un passo da Stengs

Il Pisa è vicino a ufficializzare l’arrivo di Calvin Stengs. L’olandese, dopo aver firmato in mattinata il nuovo contratto, lascia il Feyenoord e approda in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Ma il mercato dei nerazzurri non si ferma: nella giornata di ieri, a Forte dei Marmi, c’è stato un incontro con Raul Albiol. C’è fiducia per definire già oggi un accordo annuale con opzione.

L’Udinese segue Zanoli del Napoli

Capitolo sogni: la Cremonese è a un passo dal portare in Italia Jamie Vardy. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli e il via libera definitivo potrebbe arrivare a breve. Sul fronte difesa, invece, l’Udinese continua a monitorare con attenzione Alessandro Zanoli del Napoli. I bianconeri restano in vantaggio rispetto alla concorrenza del Bologna, ma l’operazione potrà sbloccarsi solo dopo che il club azzurro avrà sistemato le proprie priorità di mercato.