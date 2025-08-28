Toro.it

Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, giovedì 28 agosto

Il calciomercato entra nella fase di chiusura ma regala colpi di primo piano. Il Milan ha trovato l’accordo definitivo per Christopher Nkunku: operazione da 37 milioni di euro più 5 di bonus, con inserito anche il 10% sulla futura rivendita.

Sistemato il reparto offensivo, i rossoneri restano concentrati sulla difesa: nelle ultime ore è stata confermata la candidatura di Akanji del Manchester City. Intanto, con la Roma si continua a ragionare su un possibile scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

Il Pisa a un passo da Stengs

Il Pisa è vicino a ufficializzare l’arrivo di Calvin Stengs. L’olandese, dopo aver firmato in mattinata il nuovo contratto, lascia il Feyenoord e approda in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Ma il mercato dei nerazzurri non si ferma: nella giornata di ieri, a Forte dei Marmi, c’è stato un incontro con Raul Albiol. C’è fiducia per definire già oggi un accordo annuale con opzione.

L’Udinese segue Zanoli del Napoli

Capitolo sogni: la Cremonese è a un passo dal portare in Italia Jamie Vardy. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli e il via libera definitivo potrebbe arrivare a breve. Sul fronte difesa, invece, l’Udinese continua a monitorare con attenzione Alessandro Zanoli del Napoli. I bianconeri restano in vantaggio rispetto alla concorrenza del Bologna, ma l’operazione potrà sbloccarsi solo dopo che il club azzurro avrà sistemato le proprie priorità di mercato.

Alessandro Zanoli of Genoa CFC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
