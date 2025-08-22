The Guardian lancia l’indiscrezione secondo cui il West Ham sarebbe sulle tracce del centrocampista serbo

Secondo il The Guardian, in Inghilterra ci sarebbe il West Ham sarebbe interessato al centrocampista del Torino, Ivan Ilic. Al momento il serbo, nonostante sia stato considerato da Baroni nelle sue rotazioni, non è certamente in cima alle gerarchie. Il Torino aveva scelto lo scorso gennaio di fare a meno del giocatore, trovando nello Spartak il club disposto a pagarlo quasi 20 milioni, cifra che avrebbe consentito ai granata di rientrare della spesa fatta al momento del suo arrivo dal Verona. Poi lo stop improvviso, il rientro del giocatore, che era tornato ad allenarsi al Filadelfia, di nuovo a disposizione di Vanoli.