The Guardian lancia l’indiscrezione secondo cui il West Ham sarebbe sulle tracce del centrocampista serbo

Secondo il The Guardian, in Inghilterra ci sarebbe il West Ham sarebbe interessato al centrocampista del Torino, Ivan Ilic. Al momento il serbo, nonostante sia stato considerato da Baroni nelle sue rotazioni, non è certamente in cima alle gerarchie. Il Torino aveva scelto lo scorso gennaio di fare a meno del giocatore, trovando nello Spartak il club disposto a pagarlo quasi 20 milioni, cifra che avrebbe consentito ai granata di rientrare della spesa fatta al momento del suo arrivo dal Verona. Poi lo stop improvviso, il rientro del giocatore, che era tornato ad allenarsi al Filadelfia, di nuovo a disposizione di Vanoli.

Ivan Ilic of Torino FC gestures during the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 22-08-2025

thethaiman
thethaiman
1 ora fa

La TDC dal cervello A-B-Normal quanto chiederà?

Scimmionelli
Scimmionelli
26 minuti fa
Reply to  thethaiman

Il giusto.

Berggreen
Berggreen
22 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Bravo, concordo: il giusto!

ale_maroon79
ale_maroon79
1 ora fa

Con l’intensità e la grinta che mette sul campo, la Premier è perfetta per lui.
Boh, vedremo…puzza un po’ di bufala, anche se la fonte è abbastanza autorevole.

Last edited 1 ora fa by ale_maroon79
Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa

Se ce lo comprano, prometto che seguiro’ il Prosciutto dell’Ovest fino a scadenza del suo contratto.

TRAPANO
TRAPANO
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

Una volta erano i martelli.. ora sono i prosciutti.. strana la vita 😂

Berggreen
Berggreen
35 minuti fa
Reply to  TRAPANO

Dopo ancora i cristalli

Scimmionelli
Scimmionelli
27 minuti fa
Reply to  Berggreen

Quelli sono andati in pezzi nella vergognosa farsa notturna messa in piedi dal tuo amico “baffetto”.

Berggreen
Berggreen
21 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Non essere permaloso, sennò stasera non ti passo a prendere.

Scimmionelli
Scimmionelli
10 minuti fa
Reply to  Berggreen

Allora forse e’ il caso che io diventi ancora piu’ permaloso…

Berggreen
Berggreen
7 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Ci rimarrei male, rompere un’amicizia ormai consolidata solo per un’incomprensione, basta dirlo,la prossima volta la macchina la prendo io e GD lo lasciamo a casa che ci fa fare solo brutte figure.

Last edited 5 minuti fa by Berggreen

