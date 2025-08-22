The Guardian lancia l’indiscrezione secondo cui il West Ham sarebbe sulle tracce del centrocampista serbo
Secondo il The Guardian, in Inghilterra ci sarebbe il West Ham sarebbe interessato al centrocampista del Torino, Ivan Ilic. Al momento il serbo, nonostante sia stato considerato da Baroni nelle sue rotazioni, non è certamente in cima alle gerarchie. Il Torino aveva scelto lo scorso gennaio di fare a meno del giocatore, trovando nello Spartak il club disposto a pagarlo quasi 20 milioni, cifra che avrebbe consentito ai granata di rientrare della spesa fatta al momento del suo arrivo dal Verona. Poi lo stop improvviso, il rientro del giocatore, che era tornato ad allenarsi al Filadelfia, di nuovo a disposizione di Vanoli.
La TDC dal cervello A-B-Normal quanto chiederà?
Il giusto.
Bravo, concordo: il giusto!
Con l’intensità e la grinta che mette sul campo, la Premier è perfetta per lui.
Boh, vedremo…puzza un po’ di bufala, anche se la fonte è abbastanza autorevole.
Se ce lo comprano, prometto che seguiro’ il Prosciutto dell’Ovest fino a scadenza del suo contratto.
Una volta erano i martelli.. ora sono i prosciutti.. strana la vita 😂
Dopo ancora i cristalli
Quelli sono andati in pezzi nella vergognosa farsa notturna messa in piedi dal tuo amico “baffetto”.
Non essere permaloso, sennò stasera non ti passo a prendere.
Allora forse e’ il caso che io diventi ancora piu’ permaloso…
Ci rimarrei male, rompere un’amicizia ormai consolidata solo per un’incomprensione, basta dirlo,la prossima volta la macchina la prendo io e GD lo lasciamo a casa che ci fa fare solo brutte figure.