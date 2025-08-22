Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, venerdì 22 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Zaniolo verso l’Udinese

Potrebbe presto tornare in Italia Nicolò Zaniolo, dopo le esperienze negative della scorsa stagione tra Atalanta e Fiorentina. L’azzurro, che si trova nuovamente in Turchia con il Galatasaray, è infatti fortemente seguito dall’Udinese, che spinge in queste ore per riportarlo in Italia. La trattativa può arrivare a una conclusione positiva dopo il weekend.

Matic al Sassuolo

Colpo d’esperienza per il Sassuolo, che riporta in Italia Nemanja Matic. Il serbo, che si è svincolato dal Lione un paio di settimane fa, ritorna dunque in Serie A dopo l’avventura con la Roma, per guidare il Sassuolo verso la salvezza.

Inter, colpo Diouf

Un centrocampista in arrivo per l’Inter. I nerazzurri, dopo aver abbandonato la pista Lookman e aver visto chiudersi la porta in faccia dalla Roma, hanno trovato l’accordo con il Lens per il trasferimento di Andy Diouf, centrocampista francese che arriverà per 25 milioni di euro. È lui dunque il rinforzo per la mediana di Chivu, che come nuovo arrivato conta già anche Sucic.

Atalanta su Musah

L’Atalanta non si ferma: dopo aver accolto prima Zalewski e poi Krstovic, i nerazzurri sono pronti a rinforzare la propria squadra con Yunus Musah. La dirigenza bergamasca e Juric sono infatti fortemente interessati al centrocampista statunitense, che il Milan non vorrebbe vendere ma che valuta comunque sui 30 milioni di euro. L’Atalanta dovrà dunque presentare una proposta importante per convincere Allegri a farlo partire.