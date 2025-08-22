Definita la partenza in prestito di Bianay Balcot alla Juve Stabia, sono rimasti in 4 i giocatori che il Toro deve cedere

Ultimissimi giorni di calciomercato, ed ecco che le trattative si fanno molto più frenetiche. È il periodo delle operazioni pazze, delle occasioni, dei calciatori lasciati partire a prezzi vantaggiosi pur di essere ceduti, elemento che può tornare di moda anche in casa Torino: al netto delle entrate, per le quali si aspetta ancora un terzino sinistro e magari anche un trequartista, Vagnati ha il compito di sfoltire la rosa messa a disposizione di Baroni per permettere al tecnico di poter lavorare con tutti, senza lasciare nessuno ai margini. Ecco quindi che questa ultima settimana di trattative sarà utile per cercare qualche club che possa interessarsi ai quattro calciatori che i granata puntano a piazzare: Ciammaglichella, Dembelé, Sazonov e Tameze.

Dembelé e Ciamma, a caccia di minuti

Tanti fino a questo momento i giovani calciatori ceduti in prestito dalla dirigenza con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe in dei campionati professionistici. L’ultimo è stato Bianay Balcot, per il cui passaggio alla Juve Stabia mancano solamente gli annunci ufficiali, ma non finisce qui: sono ancora due i talentini da provare a piazzare, vale a dire Dembelé e Ciammaglichella. Per entrambi in questi mesi sono arrivate proposte ufficiali, ma per un motivo o per un altro non si è riusciti a trovare l’accordo per il trasferimento. Il francese, in particolare, aveva inizialmente rifiutato di “scendere” in Serie B, ma arrivati a questo punto del mercato è molto probabile che cambi idea, qualora qualche altro club si presentasse alla porta. Per Ciamma, invece, rimane molto forte l’interesse del Venezia: i lagunari aspettano però di completare delle uscite, tra cui quella di Oristanio, prima di affondare per il 2005 granata.

Sazonov e Tameze, fuori dal progetto

Giovane lo è anche Saba Sazonov, ma nel suo caso i progetti del Torino sono differenti: dopo la sfortunata esperienza in prestito all’Empoli, durante la quale ha riscontrato la rottura del crociato, la società punta a vendere il georgiano che non rientra nei piani di Baroni, ma fino a questo momento nessuno si è fatto avanti concretamente. Discorso simile per Tameze, che in un centrocampo ormai pieno di uomini rappresenta l’ultima scelta e va verso la cessione: qualche settimana fa la Cremonese si era mossa per lui ma ha poi fatto scelte differenti, dunque sta a Vagnati e agli agenti trovare nuovi club interessati. Lavoro certamente duro per il direttore tecnico granata, che ha il compito di risolvere queste situazioni per evitare di ritrovarsi gente scontenta in squadra.