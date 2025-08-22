Dopo aver individuato il nuovo play di centrocampo, il Torino sta ora valutando i possibili profili per la difesa

Con l’arrivo di Asllani al Torino, la dirigenza granata è sempre più vicina a completare la rosa a disposizione di Baroni.

Nel corso della presentazione di Marco Baroni, Urbano Cairo aveva rilasciato una serie di dichiarazioni inerenti al mercato in entrata del Torino. I granata prima dell’inizio della stagione erano in cerca di tre giocatori che potessero implementare il tasso tecnico della squadra: “Ci manca il terzino, ci manca un esterno, poi dipende da quello che esce“. Oggi con l’evolversi degli eventi, Baroni ha ottenuto 2 dei 3 giocatori che gli servivano per completare la rosa. Simeone è stato il primo arrivo ufficializzato dal Torino a seguito delle dichiarazioni del presidente, e dopo la recente prestazione in Coppa Italia, la dirigenza si è mossa velocemente sul mercato per cercare di ottenere un play per il centrocampo.

Cosa manca al Torino

A seguito della trattativa per Asllani, il Torino sta ora cercando di piazzare l’ultimo colpo del mercato. Dal momento che la rosa granata grazie ai nuovi acquisti ha raggiunto una discreta profondità nella rosa, la squadra di Baroni si sta avvicinando sempre di più a essere pronta per la ripresa del campionato. Il nuovo tecnico con l’arrivo di Simeone, Aboukhlal, Ngonge, Anjorin, Ismajli e Israel ha ora una doppia alternativa per ogni ruolo, ma resta ancora evidente la necessità di trovare un sostituto di Biraghi.

I profili seguiti

Il Torino sta cercando ormai da tempo un giocatore che possa alternarsi a Biraghi per la durata del prossimo campionato di Serie A. I granata stanno continuando a monitorare il profilo di Salah-Eddine della Roma. Il giocatore al momento non sembra aver trovato spazio sotto la guida di Gasperini e per questo motivo sarebbe favorevole a essere ceduto a un’altra squadra di Serie A. Tra gli altri possibili sostituti, i granata continuano a monitorare la situazione di Fortini, il giovane talento della Fiorentina che darebbe maggiore freschezza e varietà al gioco di Baroni. Dall’estero invece, la dirigenza granata sta seguendo i profili di Ouattara del Monaco, e Nagida del Rennes, due giovani talenti entrambi in uscita dalla Ligue 1.